الإثنين 04 أكتوبر 2021
توقيت مصر 08:31 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

بعد أيام من تصدرها الترند.. إصابة هاجر أحمد بكورونا ونقلها إلى المستشفى

قرار سعودي جديد لمن هم دون الـ18 عامًا الراغبين في السفر للبحرين

فنانة شهيرة تصدم الجميع: أصلي الجمعة في المسجد وأصلي في الكنيسة يوم الأحد

رهف القنون «مثلية النوع» وتكشف عن عشيقتها بوضعية مخلة

أغلى لاعب في الدوري..الكشف عن راتب علي معلول الجديد

فيديو يهز القلوب.. وفاة فرد أمن بمركز أشعة أثناء سجوده في قيام الليل

شمس الكويتية تفضح نفسها بصورة صادمة ثم تحذفها

قرار عاجل من سلطنة عمان بعد تطورات إعصار شاهين

تعرف على سعر الدولار في المعاملات الصباحية

إعلامية كويتية تفاجئ الجميع بصورة لابنة ياسمين عبدالعزيز من زوجها الأول

ADS
 

شمس الكويتية تفضح نفسها بصورة صادمة ثم تحذفها

شمس-الكويتية-
شمس الكويتية
Native
الأحد، 03-10-2021 11:02 ص

فضحت الفنانة شمس الكويتية، نفسها بعد نشر صورة كشفت عن كذبها وتزييفها الحقائق وهو ما وضعها في موقف محرج للغاية دفعها لحذف الصورة مرة أخرى.
ونشرت شمس الكويتية رسائل مدح لها على أساس أنها من الجمهور الذي يشيد بها ويحبها، إلا أنه اتضح أنها رسائل كتبتها لنفسها.
وجاء في الرسائل التي نشرتها "شمس" والتي من المفترض أنها تلقتها من الجمهور: "مريح للنفس، وفعلاً صحاني عن أِشياء كثيرة كنت غافلة عنها".
فيما جاء في رسالة أخرى: "أحستني، قمة المنطق والمصداقية منك فعلا، الغنى غنى النفس ويارب نوصل لها ونبتغي ما عند الله أكرم وأغنى وأوفى، الله يسعدك يا قلبي ويجزاكي خير، ويعطيك حتى يرضيك".
واتضح من خلال الرسائل أن الفنانة شمس قامت بإرسال هذه الرسائل لنفسها لتظهر لجمهورها بأنها محبوبة وتلاقي إعجاب الجمهور.
وأثارت هذه الرسائل موجة من السخرية ضد شمس على مواقع التواصل الاجتماعي مشيرين إلى مراسلة الفنانة لنفسها من أجل إقناع الجمهور بمحبتها.


 

إقرأ ايضا

2021_1_24_21_19_20_796

بعد أيام من تصدرها الترند.. إصابة هاجر أحمد بكورونا ونقلها إلى المستشفى

Capture

فنانة شهيرة تصدم الجميع: أصلي الجمعة في المسجد وأصلي في الكنيسة يوم الأحد

7087755_1633255497

رهف القنون «مثلية النوع» وتكشف عن عشيقتها بوضعية مخلة

أخبار متعلقة

377670

أنغام تنفعل على عمرو أديب: احذف الصورة دي.. ويرد: هرفد اللّي نزلها

323179_0

معز مسعود ينشر صورة حميمية مع حلا شيحة ويغلق التعليقات