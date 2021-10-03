شمس الكويتية تفضح نفسها بصورة صادمة ثم تحذفها

الأحد، 03-10-2021
11:02 ص
فضحت الفنانة شمس الكويتية
، نفسها بعد نشر صورة
كشفت عن
كذبها وتزييفها الحقائق وهو ما وضعها في موقف محرج
للغاية دفعها لحذف
الصورة
مرة
أخرى.
ونشرت شمس الكويتية
رسائل مدح لها على أساس أنها من
الجمهور الذي يشيد بها ويحبها، إلا أنه اتضح أنها رسائل كتبتها لنفسها.
وجاء في الرسائل التي نشرتها "شمس" والتي من المفترض
أنها تلقتها من الجمهور: "مريح للنفس، وفعلاً صحاني عن أِشياء كثيرة كنت غافلة
عنها".
فيما جاء في رسالة أخرى: "أحستني، قمة المنطق والمصداقية
منك فعلا، الغنى غنى النفس ويارب نوصل لها ونبتغي ما عند الله أكرم وأغنى وأوفى، الله
يسعدك يا قلبي ويجزاكي خير، ويعطيك حتى يرضيك".
واتضح من خلال الرسائل أن الفنانة شمس قامت بإرسال هذه الرسائل
لنفسها لتظهر لجمهورها بأنها محبوبة وتلاقي إعجاب الجمهور.
وأثارت هذه الرسائل موجة من السخرية ضد شمس على مواقع التواصل
الاجتماعي مشيرين إلى مراسلة الفنانة لنفسها من أجل إقناع الجمهور بمحبتها.