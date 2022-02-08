شمس الكويتية تشتم حمو بيكا .. والأخير يرد: والله بحبك

الثلاثاء، 08-02-2022
03:02 م
بعد غياب دام لعدة سنوات وبعد أول ظهور لها، أثارت تصريحات الفنانة شمس
ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الإجتماعي وخاصة ً تلك المتعلقة بمطرب المهرجانات
حمو بيكا
والتي قالت فيها:"اللي حصل بيني وبين حمو بيكا
شيء شخصي، وهو قال
إنه ميعرفنيش كممثلة بالرغم من أني مثلت مع نجوم كبار في أعمال فنية كتير، وحمو
بيكا لا شكل ولا موهبة ولا منظر وقلة أدب كمان".
ورد حمو بيكا
على شمس بمنشور شاركه عبر صفحته الخاصة في موقع التواصل
الإجتماعي وقال:"ردًّا على تصريح الفنانة شمس بالإساءة لي في برنامج ما، أنا
عمري في حياتي يا أستاذة شمس ما قولت أنا مش عارفك، بالعكس أنا عارفك وبحبك
جداً".
وأضاف: "لو وصل لحضرتك أي كلمة منسوبة لي فأنا من على صفحتي الرسمية
بقول لحضرتك إني عمري ما قولت كده".
واختتم حمو بيكا
حديثه موجّهاً رسالة لشمس، قال فيها: "وأنا بحبّك
جداً وعارفك وبحترمك، وشكراً على كلامك عني، وأنتي على دماغي من فوق وليكي كل
الاحترام والتقدير".
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