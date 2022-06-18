شمس الكويتية تستنجد بالمملكة بسبب شاب سعودي.. ماذا فعل معها؟

السبت، 18-06-2022
11:13 ص
فاجأت
الفنانة الكويتية شمس الجمهور، بكشفها عن أغرب صفة أطلقها أحد متابعيها على نفسه، حتى
تقبل الزواج منه، وعبرت عن إستنكارها وغضبها من كلامه هذا.
وقالت
شمس الكويتية
عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي: "اناس ياعالم ياهاكرز
ياشرطة يامستشفيات امراض عقلية، حد يشيل عني هالصبي بكل مكان يطلعلي يقول ان هو الله
وان هو خلقني ومتزوجني وجالس يراقب كل حياتي".
وأضافت:
"شكله من لهجته هو من المملكة
، فأرجو من جميع الي يقدرون يساعدوني من المملكة
يشوفون حل فيه لأني مليت من سنين وانا اسويله بلوك مليون مرة".