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شمس الكويتية تستعين بآية قرآنية للدفاع عن أدهم نابلسي

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شمس الكويتية
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Teads
الأربعاء، 22-12-2021 10:09 ص

دافعت الفنانة شمس الكويتية عن قرار الفنان الأردني أدهم نابلسي بإعتزال الفن، بمنشور كتبته في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.
وقالت شمس بالمنشور: "ادهم نابلسي شخص اتخذ قرار من ذاته ومقتنع فيه ولا اذى حد ولا ضر حد حتى لو هو مقتنع ان الفن حرام او حلال هذا مو شغل الناس تتدخل بقراره المهم هو يكون مرتاح وسعيد بحياته باذن الله ياايها الناس عليكم انفسكم ) متى نتعلم معنى هذه الاية الكريمة".
وكان أعلن أدهم إعتزاله برسالة قال فيها: "السلام عليكم، حبيت أعملكم هذا الفيديو وأخبركم خبر سعيد كتير بالنسبي إلي، وانشالله يكون سعيد بالنسبة إلكم، كل شخص فينا في عندو أهداف وأحلام بحياتو وبيحاول يوصلا، وبيتعب ليحققا، بس شو رح تحس لما توصل لهل أهداف، هل رح تحس بالإنجاز، أو رح تحط أحلام جديدة، هيدا السؤال دفعني إنو أفكر إنو مش هيدا السبب الرئيسي لوجودنا بالحياة. الهدف الأساسي هو نرضي رب العالمين، مش مشكلة يكون عندك أهداف وإنو تحاول إنك تنتج، ولازم يكون مترافق مع رضى رب العالمين، وهدفي ما كان بيرضي رب العالمين، ولهذا السبب أنا إعتزلت الغناء، وبشكركم دائماً على دعمكم، وشكراً لكن".
 

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