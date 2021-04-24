شمس الكويتية تثير ضجة: تامر حسني وعمرو دياب بيغنوا مثل الحريم
شمس الكويتية
السبت، 24-04-202110:19 صالمصريون
أحدثت الفنانة شمس الكويتية، ضجة عبر مواقع التواصل
الاجتماعي، عقب تصريحاتها الأخيرة خلال استضافتها ببرنامج “العرافة”الذي تقدمه الإعلامية
بسمة وهبة.
وشنت “شمس الكويتية”، هجومًا ناريًا على عدد من فنانين الصف
الاول بجرأة مفرطة، ففي رأيها بالفنانة اللبنانية هيفاء وهبي قالت :”زعلانة عليها بسبب
حياتها وبنتها، ثم توجهت لها قائلة “الله يعينك”.
وعن رأيها في الفنان تامر حسني، قالت:” في ظاهرة جديدة إن
الفنانين الرجال يغنون بطبقات نسائية، تامر بيغني بطريقة أنثوية وعمرو دياب يغني بربع
صوت في الأغاني الأخيرة، وأنا مش بحب الترددات دي، وأحب أسمع الرجل رجلًا في الغناء”.
فيما دافعت شمس الكويتية، عن الفنان محمد رمضان، قائلة
:” فنان مجتهد وبشأن استعراضه لجسده في حفلاته،ما هو حارم نفسه يأكل ويشرب طبيعي عشان
يقدم جسم صحيح يناسب شخصيته وأدائه، معقبة :” أنا أحب أغانيه وعلى فكرة هو من الناس
اللي بتغني بطبقة رجالية فده بيعجبني”.