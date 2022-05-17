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.شمس الكويتية تثير الجدل بطلب الزوج من إعلامي شهير في بث مباشر والأخير يرد

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شمس الكويتية
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الثلاثاء، 17-05-2022 10:26 ص

أثارت الفنانة شمس الكويتية، الجدل بين مغردين على موقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهورها في فيديو بث مباشر مع أحد الإعلاميين الخليجيين- اتضح انه الاعلامي علي العيسى- وطلبها الزواج منه.
وقالت شمس الكويتية في الفيديو “تعالى تزوجني إنت”، ليرد عليها “والله أنا موافق”، لتقول له “إحنا على الهواء.. ارفض”.
وكانت شمس الكويتية، أثارت الجدل مؤخراً بتصريحاتها، حيث رفضت خوض تجربة الأمومة وصدمت الجمهور برد فعلها عند سؤالها عن الإنجاب.
وفي مقطع الفيديو ورداً على سؤال حول رغبتها في الأمومة أجابت شمس الكويتية قائلةً: "لا لا أرغب أن أكون أم، لو كنت برغب كنت حملت، لكن ما أريد".
وانقسمت الآراء بين الجمهور فمنهم من اعتبر أنها تقصد التصريحات المثيرة للجدل وتتعمد إثارة الجدل بها،بينما رأى آخرون أنها تحرص على إظهار شخصيتها القوية ووصفوها بالمتمردة.
شاهد الفيديو من هنا:
 

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