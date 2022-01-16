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شمس الكويتية تثير الجدل بسؤال مفاجئ وتطلب عدم تكفيرها

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شمس الكويتية
Native
Teads
الأحد، 16-01-2022 11:42 ص
وجهت الفنانة شمس الكويتية سؤالاً عبر صفحتها على موقع التواصل الإجتماعي مطالبةً بعد تفكيرها بسببه.
وفي التفاصيل قالت شمس:"سؤال منطقي لحد يكفرني ليش الماسك بفلوس وال pcr بفلوس بس اللقاح بلاش وتقريباً غصب.
وكانت قد نشرت شمس مؤخراً فيديو لإمرأة لحظة اكتشافها ان زوجها يشاهد فيديوهات الفنانة الشهيرة خلسة معتبرا انها جميلة للغاية واشارت له ان شمس لا تقبل به أصلاً حتى يشاهد فيديوهاتها.
وشاركت شمس الكويتية الفيديو مع متابعيها وعلقت كاتبة : يا عمري سامحني انا مرتبطة في الشاب الوسيم ابو جركل.
ومن المعروف ان شمس صاحبة روح فكاهية وتحب دائما ان تطلق النكات والمزحات مع متابعينها.
 

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