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شمس الكويتية تثير الجدل بتصريحات عن الأمومة: لو بحب كنت حملت

شمس-الكويتية-2
شمس الكويتية
Native
Teads
الإثنين، 25-04-2022 02:02 م

أحدثت الفنانة شمس الكويتية موجة كبيرة من الجدل بتصريحاتها عن الأمومة، حيث رفضت الفنانة الكويتية خوض التجربة وصدمت الجمهور برد فعلها عند سؤالها عن الإنجاب.
وتعرضت شمس الكويتية لكثير من الهجوم في تعليقات المتابعين خاصة وأنها ليست المرة الأولى التي تفاجئ فيها الجمهور بتصريحات عن الزواج والأمومة، فتثير الكويتية الجدل دائما بتصريحات تهاجم فيها الرجال بكلمات قاسية وهو ما يعتبره متابعوها بأنه ناتج عن تجاربها غير الموفقة.
وفي مقطع الفيديو رفضت شمس الكويتية الأمومة، ورداً على سؤال حول رغبتها في الأمومة أجابت الفنانة الشهيرة: "لا لا أرغب أن أكون أم، لو كنت برغب كنت حملت، لكن ما أريد".
واستفزت شمس الكويتية الجمهور بتصريحاتها، فبينما اعتبر البعض أنها تقصد التصريحات المثيرة للجدل وتتعمد إثارة الجدل بها، رأى آخرون أنها تحرص على إظهار شخصيتها القوية ووصفوها بـ"المتمردة".
 

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