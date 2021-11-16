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شمس الكويتية : اللى تركني بيحلم يلمس جسمي تاني

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شمس الكويتية
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الثلاثاء، 16-11-2021 12:09 م

نشرت الفنانة شمس الكويتية صوراً لها عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي من أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخراً.
وعلقت قائلة :"خلي اللي ترك يدك يحلم يلمسها".
التعليق الذي أرفقته شمس مع الصور أثار الجدل بين متابعيها، حيث إنقسموا إلى قسمين، القسم الأول أشار إلى أنها كانت في علاقة عاطفية وتخلت عنها، مما دفعها لإرسال تصريح مبطن من خلال ما كتبته، أما القسم الثاني، فأشار إلى أن هذا الأمر يدل على ثقتها بنفسها، وعدم إكتراثها للأشخاص الذين يحاولون دائماً التقليل من شأن الشخص الأخر.
 

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