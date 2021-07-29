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شك في سلوكها.. الإعدام لشاب قتل زوجته العروس بطريقة لا تخطر على بال

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الخميس، 29-07-2021 09:53 ص

قضت محكمة الجنايات أمس (الأربعاء)، بالإعدام شنقاً لزوج دفن زوجته وهي على قيد الحياة داخل حفرة في المنزل؛ ما تسبب في وفاتها.
كشفت التحقيقات أن الشخص المُدان بالقضية دخل في خلافات مع زوجته وتدعى “ن. م. ف” وتبلغ من العمر 20 عاماً، قبل أن يتطور الأمر ويُدبّر لقتلها ودفنها في منزلهما الواقع بمحافظة الأقصر.
وتبين أنه أقدم على توثيق أيدي زوجته الذي ارتبط بها منذ 5 شهور فقط من الخلف، ومن ثم خنقها ودفنها في حفرة الصرف الصحي داخل المنزل ووضع عليها التراب،وادّعى بعد تنفيذ جريمته اختفاء الزوجة وعدم عثوره عليها، قبل أن يعترف في التحقيقات بارتكابه الواقعة بسبب شكّه في سلوكها وكثرة المشاجرات بينهما.
 

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