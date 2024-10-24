شك في خيانتها بالمدرسة.. فني أسنان ينهي حياة زوجته المعلمة ويطعمها للذئاب





كشفت تحقيقات نيابة جنوب الجيزة الكلية عن تفاصيل مثيرة في إنهاء فني أسنان حياة زوجته المعلمة والتخلص من جثتها في حقيبة سفر بصحراء الفيوم حتى نهشتها الذئاب.

وقال المتهم في اعترافاته أمام النيابة أنه كان يشك في سلوك زوجته وطلب منها ترك العمل في المدرسة التي تعمل بها إلا أنها رفضت ولم تستجب لتهديداته وأثناء خلاف بينهما نحر عنقها بسكـ.ـين المطبخ وفكر في طريقة لعدم فضح أمره فوضع جثتها داخل حقيبة سفر ونقلها في سيارته وألقاها في الصحراء.

وأضاف الزوج المتهم أن الجريمة مر عليها ١٤ يوما حتى ألقى رجال الأمن القبض عليه.

وأمرت النيابة العامة بالجيزة، بحبس فني تركيب أسنان 4 أيام على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامه بإنهاء حياة زوجته "المعلمة" وتخلص من جثتها في حقيبة سفر وألقاها في صحراء الفيوم لتنهشها الذئاب والكلاب الضالة.

وطلبت النيابة العامة، تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ملابساتها ومعرفة تفاصيلها، وعرض الجثة على الطب الشرعي لتشريحها وبيان سبب الوفاة.

تفاصيل الجريمة كشفت عنها بلاغ تلقاه قسم شرطة الهرم من شاب باختفاء شقيقته المتزوجة تعمل معلمة منذ 14 يوما وأن زوجها يماطل في سبب اختفاءها وانهم يشكون في الأمر، فور اخطار اللواء سامح الحميلي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة وجه بسرعة اجراء التحريات حول حقيقة الواقعة وملابسات اختفاء الزوجة.

شكل اللوء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية فريق بحث رفيع المستوى للكشف عن ملابسات الواقعة حيث تم استدعاء شقيق المعلمة المختفية لسؤاله حول بلاغه وقال إن شقيقته لا تجب على اتصالات أسرتها منذ قرابة 14 يوما وأنه اتصل هاتفيا بزوجها عدة مرات ليتحجج كل مرة بتواجدها في العمل أو انشغالها مع اطفالها في المنزل.

وأضاف شقيق المعلمة أنه عقب استمرار اختفاءها وعدم استطاعته التحدث اليها ذهب الى منزلها ولم يعثر عليها فانتابه الشك في تصرفات زوجها ما دفعه لابلاغ الشرطة.

فريق البحث الذي ترأسه العميد عمرو حجازي رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة كشفت تحرياته عن وقوع جريمة بشع وراء اختفاء الزوجة بعد استدعاء الزوج واستجوابه حول ملابسات تغيبها عن المنزل ليحاول الانكار في بداية الأمر إلا أنه مع استمرار استجوابه ومواجهته بالتحريات والأدلة التي تشير لوجود جريمة بعدما رصدته كاميرات المراقبة أثناء خروجه من المنزل في ساعة متأخرة من الليل حاملا حقيبة سفر ضخمة ووضعها بسيارته ليفجر مفاجأة بانه نحـ.ـر زوجته بعد مشاجرة بينهما.

وذكر الزوج فني تركيب أسنان في الأربعينات من عمره أمام العقيد محمد العدلي مفتش مباحث الهرم انه يشك في سلوك زوجته وكان دائم التشاجر معها لذلك السبب ورغبته في منعها من العودة للعمل في المدرسة التابعة لها الا انها كانت ترفض ترك عملها ويوم الواقعة واثناء مشاجرة بينهما اسرع الى المطبخ واستل سكـ.ـين وقام بتوجيه ضربة لزوجته لتصيبها بجرح قطعي بالرقبة فارقت على اثره الحياة عقب سقوطها غارقة في دمائها، استطرد الزوج انه فكر في طريقة للتخلص من جثة زوجته قبل اكتشاف أمره فوضعها داخل حقيبة سفر كبيرة ونقلها بسيارته الى طريق القاهرة – الفيوم وتخلص من الجثة وعاد الى منزله.

وأضاف الزوج المتهم أنه انجب من زوجته المجني عليها 3 أطفال ابنة تبلغ من العمر 15 عاما وابن 11 عاما والثالث يبلغ من العمر عام ونصف والابنة الكبرى كانت في غرفتها اثناء ارتكابه الجريمة وسمعت صوت صرخات والدتها فقط ولم تشاهد ما حدث والابن الاوسط كان في مدرسته ولم يشاهد شيئا وانه طلب منهما اذا سالهما احد عن والدتهما يجيبان بذهابها الى جدتهما.

اصطحبت قوة أمنية برئاسة المقدم مصطفى الدكر رئيس مباحث الهرم الزوج المتهم الى صحراء الفيوم ليرشد عن مكان تخلصه من الجثة ليتم العثور عليها بقايا هيكل عظمي لتحلل الجثة بعد مرور 14 يوم على الجريمة وما تعرضت له من نهش حيوانات مفترسة في تلك المنطقة من ذئاب وكلاب ضالة.

تم تحرير محضر تضمن اعترافات المتهم كاملة وأحيل الى النيابة العامة بالهرم التي باشرت التحقيق.



