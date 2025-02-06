الخميس 06 فبراير 2025
توقيت مصر 16:20 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

الدولار يسجل مفاجأة في البنوك والسوق السوداء

عروس ترفع دعوى خلع في أول أسبوع زواج وتكشف السبب الصادم

"شربات" زوجة لعوب قتـ.ـل بسببها الزوج وعشيقين بالشرقية.. ما القصة؟

رئيس الوزراء: زيادة جيدة جدًا في المرتبات والمعاشات

"إيه شغل التسول ده".. بشير التابعي يعلق على مفاوضات رمضان صبحي

خادشة للحياء.. إعلان موعد محاكمة "نيشان" في قضية ياسمين عز

معلومات لا تعرفها عن لطيفة الدروبي زوجة أحمد الشرع

فيديو يوثق جريمة إنهاء حياة نور الدليمي حتى لحظة ضبط المتهم

وزير دفاع الاحتلال يصدر أوامر بشأن خطة تهجير الفلسطينيين من غزة

ماذا قالت فجر السعيد أثناء محاكمتها؟

شقيق ياسمين عبدالعزيز يوصي بعدم حضورها جنازته

Capture
ا
الخميس، 06-02-2025 12:30 م

 

كتب الفنان وائل عبد العزيز -شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز- منشورا مطولا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فاجئ فيه متابعيه بإعلان وصيته بسبب أزمة نفسية يعانيها.

 

وكتب وائل عبد العزيز، في منشوره: «انا في أزمة نفسية بقالي سنين واحساس عندي قوي مش هكمل كتير وتعبت وعايز ارتاح خلاص ووصيتي هكتبها هنا، أنا مش عايز عزاء ومحدش ياخد عزائي تماما وياريت دفنتي لا تعلن ولا حد يحضرها غير ابني واخويا فقط ربنا يديهم طوله العمر».

 

وأضاف وائل عبد العزيز: «وعايز ادفن في مدافن اخوات امي وأنا عارف ومتأكد أن كل الناس هتدعيلي بالرحمة ومش طالب اكتر من كده وانا مسامح كل الناس الي حصل بيني وبينهم اي مشاكل من أي نوع إلا خمس أشخاص فقط .. وعند الله تجتمع الخصوم ..هو الحكم العدل».

 

 

واختتم وائل عبد العزيز: «وأخيرا ربنا يحسن خاتمتي يارب .. اكيد فوق احلي من الحقد والغل والجحود والحروب النفسية اللي عايشين فيها دي».

 

 

وائل عبد العزيز

وكان نشر الفنان وائل عبد العزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز، الصورة الأخيرة لوالدهما، قبل أسبوعين في أحد الأضرحة، حيث نشر وائل عبر حسابه الصورة وكتب عليها: "آخر صورة ليه من أسبوعين يا رب الصبر من عندك ربنا يرحمك ويغفر لك يا أبويا".

 

 

إقرأ ايضا

Capture

عروس ترفع دعوى خلع في أول أسبوع زواج وتكشف السبب الصادم

Capture

"شربات" زوجة لعوب قتـ.ـل بسببها الزوج وعشيقين بالشرقية.. ما القصة؟

Capture

رئيس الوزراء: زيادة جيدة جدًا في المرتبات والمعاشات

أخبار متعلقة

Capture

جدل كبير.. ماذا حدث في وجه شمس الكويتية؟ (فيديو)

453010_0

"شيخ الأزهر عارف وبقابله كده".. نهال عنبر تثير الجدل عن "التدين والحجاب"

أشرف-زكي-ومنة-عرفة

منة عرفة تتراجع وتعتذر لـ أشرف زكي: انت أبونا كلنا

images

تامر أمين: "إطلالة نادية الجندي غير لائقة ولكل عمر مقام"

جح

ليس ابنها.. من هو عمر ترك "أول فرحة" حنان ترك ومفاجأة بشأن عروسته

لبغ

فنان شهير يشكر زميله: ساعدني في إنجاب ابني.. والأخير: فضحت سرنا