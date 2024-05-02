شهدت منطقة المقطم، واقعة مقتل شاب على يد ممرضة، بسبب معاكسة الشاب لها، فأنهت المتهمة حياته باستخدام قطر.

ومن جانبه كشف شقيق المجني عليه رامي، تفاصيل الواقعة، حيث قال إن بداية الواقعة عندما كان شقيقه ذاهبا من أمام منزل المتهمة، فحدثت مشاجرة بينه وبين أهل المتهمة، مشيرا إلى أنه كانت تربطه معرفة بشقيق المتهمة.

وأردف شقيق المجني عليه: أخو البنت شتمه، وبعدين هي وأبوها نزلوا، وأبو البنت قعد يشتم فيه وتطور الأمر بينهم لشجار بالأيدي، فجاءت أم البنت وشقيقتها وهي وتكاثروا على رامي، وضربته المتهمة بالكاتر فأنهت حياته.

وأضاف شقيق المجني عليه أن الأهالي نقلوه على المستشفى لكنه توفي قبل وصوله إلى المستشفى متأثرا بإصابته، مضيفا: المتهمة نشرت على فيس بوك إنها عملت كدا علشان رامي كان بيعاكسها، ودا محصلش، هي بتعمل كدا علشان الناس تتعاطف معاها.

وأشار إلى أنه كان هناك خلاف بين المجني عليه وبين شقيق المتهمة، وحرر رامي محضرا في شقيقها، فذهبت الأسرة وحررت محضرا كيديا بأنه تحرش بابنتهم، ومن هنا جاءت قصة تحرش المجني عليه بالمتهمة، مؤكدا أنها قصة مفتعلة لكسب تعاطف الناس.