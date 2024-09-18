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شقيق ضحية أحمد فتوح: اللاعب "مستفز" ولن نقبل بالصلح لهذا السبب

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الأربعاء، 18-09-2024 01:10 م


 

أكد محمد الشوبكي، شقيق السيد الشوبكي ضحية أحمد فتوح ظهير أيسر فريق الزمالك، أنه لم يحضر لتقديم العزاء حتى الآن، وتم تقديم الواجب مع كل من حضر للعزاء.

 

وتابع “الشوبكي” خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: “أطالب الناس بالرحمة، ”فتوح" تصادم مع أمين شرطة من مكانه مش وهو بيعدي الطريق مثلما تم إشاعة الأحاديث ونملك فيديوهات وإثباتات".

وأضاف: "خوض فتوح التدريبات أمر استفزازي، ولا أعرف المحامي الخاص باللاعب، ولم يتم مناقشات بيننا وبين الزمالك واللاعب على الحصول على دية ولا نقبل بأي صلح ولم نعرض أي طلبات".

 

واستطرد: "بيتنا مفتوح لكل الناس ولكن دون التدخل في تفاصيل، وأحمد سالم اعتذر لنا عن تصريحاته، ولا أعرف أمير مرتضي منصور حتى نتواصل معه".

 

واختتم: "معرفش مرتضى منصور غير اسم فقط ولا علاقة لي بكرة القدم، وتصريحاته متناقضة، خاصةً أنه أكد من قبل،  أن فتوح يتناول المخدرات، وبعد كده دافع عن اللاعب، القضاء المصري قضاء عادل وأثق أنهم سيأتون بالحق، والمقربون من اللاعب استفزونا في المحكمة بتصرفاتهم التي كانت غريبة بعد إخلاء سبيله".

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