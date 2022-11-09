شقيق شيرين يرد عليها ويكشف مكان إقامتها مع حسام حبيب

الأربعاء، 09-11-2022
01:58 م
أكد محمد عبد الوهاب، شقيق الفنانة شيرين
عبد الوهاب؛ أنها تقيم مع حسام
حبيب منذ خروجها من المستشفى بفيلا بالقرب من كمبوند لاند مارك في التجمع الخامس.
وكتب محمد عبد الوهاب، منشورًا عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي
فيسبوك، وقال: حسبي الله ونعمة الوكيل.. تمشي سواق بيشتغل معاكي بقاله 22 سنة
صاينك وصاين ولادك وشغالة بنت صغيره ملهاش زنب.. وميمي فؤاد الراجل المحترم بقى
اللي من شهر كنتي منزله صورة ليه كاتبة عليها.. أجدع راجل في مصر.
وتابع شقيق شيرين
عبد الوهاب: يا ترى بقى بعد كل ده.. لوسي ابن طنط فكيهة
اللي أنتي معاه من ساعة ما خرجتي في فيلا قريبة في لاند مارك مبسوط.
كان محامي شيرين
عبد الوهاب، قد أصدر في وقت سابق، بيان نقلًا عن الفنانة
شيرين
عبد الوهاب، جاء كالتالي: الحقيقة كاملة للرأي العام وتفنيدًا لما ورد من
شائعات وأخبار على لسان مدير أعمالها السابق المدعو ميمي فؤاد، الذي تم إنهاء عمله
من جانب الفنانة، لعدم قيامه بالدور المطلوب منه طوال الفترة السابقة، فإن الفنانة
تعلن وتؤكد أن كل هذه الأخبار المُتداولة مجرد شائعات مُغرضة، ولا أساس لها من
الصحة، وأنها تعرضت لمؤامرة كبيرة - أحد أطرافها شقيقها المدعو محمد عبدالوهاب.
وأضاف في البيان: قام شقيقها بضربها وسحلها مستخدمًا سلاحًا في مواجهتها،
لإرهابها وترويعها مع مجموعة من الأشخاص «أصدقاءه»، وذلك ثابت بتحقيقات النيابة
العامة، حيث وجهت الفنانة له اتهامًا صريحًا بذلك، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات
قانونية تجاهه عن واقعة السب والقذف التي ذُكرت على لسانه مع الإعلامي عمرو أديب.