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شقيق ابتسام المقرشي يكشف مفاجأة عن سبب مقتلها: ليس قضية زواج

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ابتسام المقرشي
Native
Teads
الأربعاء، 14-12-2022 09:33 ص

 

 

نفى نايف المقرشي شقيق الشابة العُمانية ابتسام المقرشي، التي لقيت مصرعها، مساء الأحد الماضي، طعنا ، ما يشاع بأن سبب قتلها هو رفضها الزواج من الجاني.

 

وقال نايف المقرشي في لقاء له مع إذاعة "هلا أف أم" العُمانية، اليوم الثلاثاء، إن "من الشائعات التي انتشرت فور وقوع جريمة قتل شقيقته أنها مرتبطة بقضية زواج، وأن سببها رفض الزواج من الجاني"، مؤكدا أنه "لا صحة لهذه الأحاديث".

 

وكشف الشاب العُماني ملابسات حادثة قتل شقيقته، البالغة من العمر 32 عاما، قائلا، إنه "أرسل إليها قبيل معرفته بالحادثة رسالة عبر تطبيق الواتساب للاطمئنان عليها، إلا أنها لم تُجب".

 

وأضاف أنه "ورده عقب وقت قصير اتصال من أحد الأشخاص أخبره بأن شقيقته تعرضت لحادث سيارة، وتم نقلها إلى المستشفى، وأن إصاباتها بسيطة".

 

وأوضح أنه "توجه وشقيقه الآخر إلى المستشفى الذي وصلت إليه شقيقته، وكانت حالتها حرجة، وتم إدخالها إلى الإنعاش ومباشرة إسعافها، إلا أنهم أبلغوهم بعد دقائق بأنها توفيت".

 

وتابع نايف أن "شقيقته تعرضت للقتل العمد وليس لمجرد حادث"، مؤكدا "وجود عدة ضربات في جسدها".

 

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