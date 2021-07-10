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شقيقة نسرين طافش تخطف الأنظار منها بسبب أنوثتها الطاغية

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نسرين طافش
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السبت، 10-07-2021 12:07 م

خطفت ياسمين طافش،شقيقة الفنانة السورية نسرين طافش، الأنظار عقب نشر الفنانة صورة جمعتها بشقيقةها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أثنى متابعيها على جمال شقيقةها وأنوثةها.
وظهرت نسرين رفقة شقيقةها، في شبه كبير من بعضهما، وهو الأمر الذي لفت أنظار المتابعين.
وكانت نسرين قد قضت عطلتها الصيفية على ضفاف جزر المالديف بينما نشرت قبل فترة عبر حسابها على "انستجرام " صورة من طفولتها.
ونادراً ما تنشر نسرين عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لأفراد عائلتها وتحاول إبعادهم عن الأضواء.


 

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