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شقيقة "فتاة التجمع" تكشف تفاصيل جديدة عن الواقعة: السائق سمعه ضعيف

شقيقة فتاة
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الأربعاء، 15-05-2024 12:09 م

قالت شقيقة "فتاة التجمع" التي اتهمت سائق بشركة أوبر، بالتعدي عليها، وفق الاتهام المثبت في محضر الشرطة، إن هناك تعدي بالفعل والأدلة موجودة لإثبات الواقعة.

أضافت شقيقة الضحية، أن شقيقتها تعرضت إلى تعد جسدي وقطع في وتر اليد بواسطة "كتر" كان بجوزة المتهم.

تابعت: "الكتر" موجود وبكره هنروح الطب الشرعي، وهييجي شهادة بأن القطع الموجود في يدها بسبب الكتر.

قالت إن المتهم طالب شقيقتها بدفع ثمن الرحلة "كاش" لكن شقيقتها أصرت على الدفع باستخدام الفيزا، وأنه من قام بإلغاء الرحلة.

تسألت الفتاة، لماذا لم يتم تركيب كاميرا بداخل سيارات أوبر؟، مضيفة أن المتهم ثبت أنه يعاني من ضعف في السمع.

وأمرت النيابة بعرض السائق على الطب الشرعي للكشف عن تعاطيه المواد المخدرة من عدمه، كما أمرت بتحريز السلاح المستخدم في الواقعة.

واستدعت النيابة شهود العيان على الواقعة الذين نقلوا الفتاة من صحراء التجمع الثالث إلى منزلها.

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