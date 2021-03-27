السبت 27 مارس 2021
توقيت مصر 11:31 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

أمريكا تعلن مكافأة ضخمة لمن يدلي بمعلومات عن «كنز سعودي»

أزمة دبلوماسية.. الأردن يضع علم صدام حسين خلال لقاء وزير عراقي

بدور البراهيم:« لو استعرضت جسمي أقسم بالله سأهز الكرة الأرضية»

مهاب مميش يكشف سبب جنوح سفينة قناة السويس (فيديو)

إغلاق قناة السويس يزيد من إجهاد سلاسل التوريد العالمية

الدولار يتراجع صباحًا أمام الجنيه ويسجل هذا الرقم

كفافي والقاياتي وشباب المنيا ينعون ضحايا قطاري سوهاج

سيد عبدالحفيظ يفجر مفاجأة عن أزمة عبدالله السعيد والتفاوض مع نجمي الزمالك

تصريحات نارية من السعودية بشأن اليمن وإنهاء الصراع

هالة زايد تعلن ارتفاع عدد ضحايا قطاري سوهاج

ADS
 

شقيقة سعاد حسني: هذا أغرب ما رأيته في جثمانها عند الغسل

جانجاه
شقيقة سعاد حسني: هذا أغرب ما رأيته في جثمانها عند الغسل
 
السبت، 27-03-2021 08:27 ص أحمد عادل شعبان
كشفت جانجاه حافظ - شقيقة الفنانة سعاد حسني - عن أغرب ما رأته في جسدها أثناء تغسيل الجثمان.

وقالت في تصريحات صحفية: فوجئت بوجود كسر في جمجمتها و جروح في ظهرها وذراعها الأيسر كان مفصولا عن بعضه تماما.
 

إقرأ ايضا

images

بدور البراهيم:« لو استعرضت جسمي أقسم بالله سأهز الكرة الأرضية»

unnamed

مهاب مميش يكشف سبب جنوح سفينة قناة السويس (فيديو)

جنوح سفينة الشحن

إغلاق قناة السويس يزيد من إجهاد سلاسل التوريد العالمية

أخبار متعلقة

عادل إمام

شريف عامر يفجر مفاجأة مدوية عن الحالة الصحية لـ عادل إمام

فنان

فنان شهير: هذا ما سأفعله في صديقي لو اكتشفت إنه "مثلي"

47080-شيكابالا-يسجل-هدف-التعادل-للزمالك-أمام-الأهلى--(1)

نجم الزمالك السابق يطلب وساطة شيكابالا للعودة إلى الفريق: خليهم يوافقوا وأنا جاهز أرجع

فنان

وفاة إعلامي مصري شهير بعد صراع مع كورونا: إنا لله وإنا إليه راجعون

محمد صلاح

تعرف على راتب صلاح الأسبوعي في ليفربول

يوسف شعبان

شاهد .. آخر مشهد أداه يوسف شعبان قبل وفاته بأيام: تظهر عليه علامات المرض