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شقيقة سعاد حسني: هذا أغرب ما رأيته في جثمانها عند الغسل
شقيقة سعاد حسني: هذا أغرب ما رأيته في جثمانها عند الغسل
السبت، 27-03-2021
08:27 ص
أحمد عادل شعبان
كشفت
جانجاه حافظ
- شقيقة الفنانة
سعاد حسني
- عن أغرب ما رأته في جسدها أثناء تغسيل الجثمان.
وقالت في تصريحات صحفية: فوجئت بوجود كسر في جمجمتها و جروح في ظهرها وذراعها الأيسر كان مفصولا عن بعضه تماما.
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مصر
المصريون
سعاد حسني
جانجاه حافظ
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