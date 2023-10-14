شقيقة سعاد حسني تكشف مفاجأة حول زواجها من العندليب

السبت، 14-10-2023
02:37 م
نسمه عبد الوهاب
قالت شقيقة سعاد حسني
الصغرى، جيهان عبد المنعم، عن السندريلا وعن حقيقة زواجها من العندليب عبد الحليم حافظ
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شقيقة سعاد حسني
تكشف أسرار عنها
قالت شقيقة سعاد حسني
في تصريحات تلفزيونية: «كانت بتحس أنها حرة معانا، كل حاجة في سعاد كانت حلوة، وروحها كانت أجمل ما يمكن».
وكشفت جيهان عبد المنعم عدد أشقاء سعاد حسني اثنين، والغير أشقاء عددهم 14، وهذا يعني أن عدد أخوات سعاد حسني 16 أخًا وأخت.
وتابعت: «كانت دايماً معانا في كل مناسباتنا، وكل ما نحتاجها نلاقيها، وفي عزائم رمضان وأعياد ميلادنا، وكان حتى وهي تعبانة تتحامل على الألم عشان تنبسط معانا».
حقيقة زواج سعاد حسني
وعبد الحليم حافظ
وعن زواجها من عبد الحليم حافظ
، قالت شقيقة سعاد حسني
: «سعاد لم تعش قصة حب معه فقط بل تزوجا لمدة 6 سنوات ونصف، وكانا يتبادلات الزيارات، وكان العندليب يعاملني أنا وإخواتي كأبنائه».