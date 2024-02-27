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شقيقة سائق أوبر تكشف لـ عمرو أديب سبب رش أخيها العطر

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الضحية والمتهم
الثلاثاء، 27-02-2024 12:01 م
 

خرجت شقيقة سائق التاكسي لتروي تفاصيل جديدة بشأن فتاة الشروق " حبيبة الشماع" التي ألقت بنفسها من السيارة التي يعمل بها أخيها خشية تعرضها للاختطاف.
وقالت هبة هاشم شقيقة سائق الشركة المعروفة المتهم بمحاولة اختطاف الفتاة ، في مقابلة على قناة "إم بي سي مصر" إن شقيقها يبلغ من العمر 35 عاما ولديه زوجة وأولاد، مضيفة أن أخاها يعمل عند طبيب معروف وبعد الدوام يعمل سائقا في تطبيق شهير لمدخول مادي إضافي.

ريحته سجاير

َوأضافت: "هو تلقى طلبا من فتاة بالقرب من مدينتي، وعندما تحركا بالسيارة شعر بالبرد فأغلق النوافذ، وشعر أن ريحته سجاير رش على نفسه عطر"، مبينة أن التحقيق بين أن زجاجة العطر بدون أي مواد مخدرة.
وتابعت أن شقيقها بعد رش العطر فوجئ بالفتاة تفتح باب السيارة وتلقي بنفسها دون أي مقدمات، وبعد توقفه على مسافة وجد سيارات كثيرة تقف حول الفتاة وشعر بالخوف وفر هاربا، وأبلغ التطبيق الذي رد عليه بأنه جارٍ التحقيق.
كما قالت "معندوش أي سوابق قبل كده والبرنامج عمله فيش وتشبيه وبيشتغل مع دكتور معروف شهد معانا وقال بركب زوجتي وأولادي معاه". وتساءلت "ليه ترمي نفسها الرمية دي من العربية، ضيعت نفسها وضيعت أخويا معاها".

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