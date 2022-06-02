شقيقة دكتورة يومي تستفز السعوديين ردًا على قرار وقف التعامل معها

الخميس، 02-06-2022
09:28 ص
علقت شقيقة مشهورة سناب شات اللبنانية
المعروفة باسم "دكتورة يومي
"
على قرار السعودية بتغريمها 400 ألف ريال ووقف التعامل معها من إعلانات من جانب أي
فرد أو جهة داخل المملكة.
وقالت شقيقة "يومي" في فيديو اعتبرها البعض استفزازي: كل إنسان
بيغلط.. القانون يطبق على الكل إن كانت يومي أو غيرها غلطت تتحمل نتيجة غلطها وتدفع
غرامة
.
وأضافت: ما عملت شيء فظيع عملت إعلان وأخذت غرامة
400 ألف شو هني ولا
شيء حق 3 دعايات، أختي الآن على البحر بالسعودية شو عملت ليمنعوها .
يذكر أن الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع أصدرت قراراً بتغريم الفاشينيستا
اللبنانية
يمنى خوري، الشهيرة بـ"يومي"، الموجودة حالياً بالمملكة، وحظر
التعامل معها والإعلان لديها، لمخالفتها نظام المرئي والمسموع والتجارة الإلكترونية
ومكافحة التدخين وممارسة العمل التجاري دون رخصة.