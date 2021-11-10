شقيقة الفنان أحمد خليل تكشف مفاجأة عن سبب وفاته

الأربعاء، 10-11-2021
11:22 ص
كشفت درية خليل شقيقة الفنان
الراحل أحمد خليل
، تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة الفنان الراحل، قائلة:
"الله يرحمه هو جاله كورونا من حوالي أسبوع وهو بيصور المسلسل بتاعه، وكانت
الأعراض خفيفة نظرًا لأنه حاصل على اللقاح".
وقالت "درية" في مداخلة
هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي" اليوم الثلاثاء: "كنا حاسين أنه
هيقوم منها لأن كل حاجه كانت كويسة، وفجأة حصله آلام في الصدر والذراع الشمال،
واتنقل المستشفى حوالي الساعه 11 ونصف مساءًا، وتوفى الساعه 2 فجرًا"،
مؤكدًة: "جاله كورونا فعلا ولكن سبب الوفاة
المباشر هو ذبحة صدرية".
وتابع: "الأمور كانت مستقرة وكنا
بنراقب الأكسجين ولكن لما أمر ربنا بيجي، هو متكلمش معانا لأننا مكناش بندخله لأنه
مصاب كورونا، وكانوا محذرين من الدخول عليه حفاظًا على صحته، ومقعدش كتير يدوب
ساعة أو اتنين واتوفى"، مؤكدة: "كنا بنتقابل تقريبًا كل يوم وكان بيسأل
على ولادي واخواته وكان حنين جدًا وصلة الرحم كانت كبيرة اوي وكان بيهمه كل واحد
في الأسرة عامل ايه".