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شقيقان يقتلان والدتهما ويحرقان جثتها في البحيرة لسبب «خسيس»

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اسعاف
Native
Teads
السبت، 10-09-2022 12:07 م


شهدت محافظة البحيرة، جريمة قتل بشعة، حيث قتل شقيقان والدتهما المسنّة حرقا، طمعا في المنزل.

البداية كانت بشراء أحد الشقيقين زجاجة كبيرة من "البنزين" وانتظر حتى تأكد من نوم المجني عليها، وسكب البنزين عليها وعلى محتويات الغرفة ثم أشعل النار.
وتلقى اللواء أحمد خلف، مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارا بوصول جثة (وداد - 76 عاما)، إلى مستشفى شبراخيت العام مصابة بحروق من الدرجة الأولى، وتم تحويلها إلى مستشفى حوش عيسى للحروق وتوفيت قبل وصولها، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.
وأمر اللواء عمرو الشامي، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة، بتشكيل فريق بحث برئاسة العقيد هاني صبحي، مفتش فرع البحث، والمقدم أحمد حمدي، رئيس مباحث مركز شرطة شبراخيت، لسرعة كشف غموض الواقعة.
وبالانتقال والفحص، تبين أن وراء ارتكاب تلك الواقعة نجلي المجني عليها "رمضان"، و"محمد".
وتمكن ضباط مباحث مركز شبراخيت من ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة عن قيام المتهم الأول بإحضار "جركن بنزين" وانتظر حتى تأكد من نوم المجني عليها، وسكب البنزين عليها وعلى محتويات الغرفة ثم قام بإشعال النيران، وذلك بتحريض من المتهم الثاني، من أجل الحصول على المنزل الذي تسكن به المجني عليها.
 

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