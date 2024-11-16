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«شغل طرابيزتك».. إبراهيم فايق يوجه رسالة نارية للمهندس هاني أبو ريدة

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إبراهيم فايق
السبت، 16-11-2024 01:41 م
وجه الإعلامي إبراهيم فايق، رسالة نارية إلى المهندس هاني أبو ريدة عضو المكتب التنفيذي بالاتحادين الدولي والأفريقي، المرشح لـ انتخابات الاتحاد المصري لكرة القدم الجارية، بشأن مهام المجلس الجديد حال نجاحه.

وقال فايق في تصريحات تليفزيونية عبر برنامجه المذاع على «إم بي سي مصر 2»: «المعروف للجميع أن المهندس هاني أبو ريدة كدة كدة جاي جاي، ولكن ما كنت لا أقبله أن هناك بعض الأسماء ستتقدم بأوراقها وسبق لها أن خاضت الانتخابات الفترات الماضية وهو ما كان عليه علامات من عدم الرضا في الشارع الكروي».

وأضاف: «الحقيقة اننا كلنا زهقنا من الناس اللي خدت فرص ومعملتش حاجة، وده مش تقليل منهم ولكن كل واحد بياخد فرصته الإدارية، ثم لازم يبقى في ناس وأسماء جديدة، مش هينفع كل انتخابات نجيب نفس الناس».

وأكمل: «نفسي أن يتم إعداد كوادر جديدة لخوض غمار الانتخابات المقبلة في كل الاتحادات الرياضية ، وليس اتحاد الكرة المقبلة، لأن معندناش كودار رياضية بسبب أنه تم تبوير الأرض على مدار سنوات طويلة اللي بيجي هو اللي بيجي».

وأشار إلى أن الشيء الإيجابي أن هناك 7 أسماء بينزلوا الملعب لأول مرة، والمهندس خالد الدرندلي مشهود له بالكفاءة والخبرة، لأنه اشتغل على مدار سنوات طويلة في الجانب الإداري مع النادي الأهلي، ومعرفش يشتغل في المجلس الماضي، وأثق جدًا في قدراته.

وأردف: «هاني أبو ريدة تختلف أو تتفق هو عنصر خبرة مهم جدًا، ومشكلتي معاه أنه كان لازم يجي بمجلس جديد، بطلب منه أنه يشغل الطربيزة بتاعته، عشان يعمل حاجة للبلد، ولازم اتحاد الكرة يبقى أقوى من أي حد».

وأتم: «كلنا بندعم الاتحاد عشان عايزين ننجح، ولكن الشرط الأساسي أننا نبني الأرض على العدالة ومعايير ثابتة وعلى لوائح حقيقية».

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