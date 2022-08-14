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«شطة».. رضوى الشربيني تكشف أغرب وصفة تفعلها لتكبير الشفايف

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رضوى الشربيني
Native
Teads
الأحد، 14-08-2022 09:00 ص

حرصت المذيعة رضوى الشربيني على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، وصفتها الخاصة لـ تكبير الشفايف.

قالت رضوى الشربيني خلال نشرها مقطع صغير من برنامجها هي و بس المذاع على قناة سي بي سي سفرة، إن هناك وصفة سحرية تساعد على تكبير و توريد الشايف دون اللجوء لأي عمليات تجميل.

كشفت رضوى الشربيني عن وصفتها السحرية لـ تكبير الشفايف قائلة:" ضعي قرفة، شطة، فازلين طبي، زيت لوز حلو و جنزبيل، ثم ضعي المكونات على الشفايف حتى تصبح مثل شفايف إنجلينا جولي.

تابعت: اتركي المكونات على الشفاه من 5 لـ 10 دقائق، ثم يغسل جيدا بالماء الفاتر ثم ضعي سكراب سكر على الشفاة.

أضافت رضوى الشربيني أن هذه الوصفة تساعدك على تكبير الشفايف و الاستغناء عن البوتكس و الفيلر ويمكنك تطبيقها في المنزل بأسهل الخطوات ومكونات بسيطة.
 

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