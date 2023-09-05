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شريهان في ظهور نادر بـ"روب" النوم رفقة ابنتها

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شريهان وابنتها
الثلاثاء، 05-09-2023 01:04 م
 

نشرت الفنانة شريهان صورة جديدة لها عبر خاصية القصص القصيرة (ستوري) على تطبيق "إنستغرام"، ظهرت فيها مع ابنتها الصغرى "تالية".

في الصورة، ظهرت شريهان من دون "مكياج" وترتدي "روب" النوم، ووقفت ابنتها إلى جانبها.

واحتفلت شريهان في أغسطس الماضي بعيد ميلاد ابنتها "تالية" الـ 14، ونشرت مجموعة من الصور من الاحتفال، وقالت: "تزيدني فخرًا بكِ كل يوم، لقد كانت أجمل رحلة أراكِ تكبرين لتصبحي تلك الشابة الرائعة التي أنتِ عليها اليوم. أحبك يا قلبي وروحي".

على صعيد آخر، كشف السيناريست مدحت العدل عن تعاونه المستقبلي مع النجمة شريهان في أعمال جديدة بعد مسرحية "كوكو شانيل" التي عادت من خلالها للظهور أمام جمهورها بعد غيابٍ طويل.

وفي حديثه في برنامج "بالخط العريض" الذي يُقدمه إيمان أبو طالب ويُعرض على قناة "الحياة"، قال مدحت العدل: "نحن نعمل حاليًا على مشروع كبير لشريهان، سيتضمن مسلسلًا ضخمًا ومسرحية".
وعادت شريهان لجمهورها بعد غياب استمر لما يقرب من 20 عامًا من خلال مسرحية "كوكو شانيل" التي تمّ عرضها على منصة "شاهد vip" في عام 2021.

وتتميز المسرحية بأداء شريهان بدور كوكو شانيل، صاحبة الاسم المعروف في عالم الأزياء.


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