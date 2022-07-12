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شريف منير وابنته يلغيان متابعة بعضهما على «إنستجرام»

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شريف منير وابنته يلغيان متابعة بعضهما على «إنستجرام»

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الثلاثاء، 12-07-2022 10:44 ص
أحدث نبأ إلغاء شريف منير متابعته لحساب ابنته أسما على موقع التواصل الاجتماعي"إنستجرام"، جدلاً بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مما اضطر الفنان إلى الرد عبر منشور في حسابه.

ونشر شريف صورة تجمعه بابنته وعلق عليها قائلا: «أنا مش عارف ليه في ناس حاشرين نفسهم بيني وبينك.. ما يعرفوش إنك قاعده جوه قلبي».

وتصدر اسم الفنان  وابنته «أسما»، الترند، خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد إلغاء متابعة كل منهما للآخر عبر إنستجرام وتردد وجود خلاف بينهما، فيما التزم الفنان شريف منير وابنته الصمت.

وكان آخر ما كتبة الفنان شريف منير عبر حسابه في إنستجرام هو دعم للفنان محمد نجاتي بعد إعلان نيته، الاعتزال.

وكتب شريف منير قائلا: «أنت صادق في كل كلمة بتقولها، وردك عجبني جدا، محترم وهادئ ومؤدب، وكل الناس عارفين إنك فنان موهوب، وأنا حاسس بكل كلمة أنت قولتها، بس يا نجاتي فيه سيناريو رباني بيحصل فجأة وتبقى غير متوقعه، وتلاقي الدنيا فتحت فجأة من حيث لا تحتسب».
 

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