«شرير السينما».. وفاة فنان شهير عن عمر 81 عامًا

الثلاثاء، 16-03-2021
07:44 م
المصريون
رحل عن عالمنا اليوم الثلاثاء، واحدًا من الفن
انين الذين
تركوا بصمة في الذاكرة والذي عُرف بـ«شرير أفلام جيمس بوند".
وفي التفاصيل، فقد فارق الحياة الممثل الأميركي، يافيت كوتو،
الذي لعب دور الشخصية الشريرة في أفلام الممثل العالمي جيمس بوند. وقد أعلن وكيله
عبر موقع مجلة "فاريتي"، أن عمره يناهز 81 عاما.
وعبرت تيسي سيناون، زوجة الراحل، عبر موقع التواصل الإجتماعي،
عن صدمتها بسبب وفاة
زوجها، الذي كان إنساناً طيباً وأباً حنوناً، ومن الممثلين الموهوبين.
يذكر أن يافيت كوتو، ولد في نيويورك عام 1939، ودرس التمثيل
في عمر 16 عاماً، وظهر لأول مرة على المسرح في عمر 19، واستمر في تقديم أدواره في برودواي،
إلى أن توجه إلى السينما.