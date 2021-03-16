الثلاثاء 16 مارس 2021
توقيت مصر 22:24 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

«فورين بوليسي» تكشف خطة إيران لـ«تشييع» سوريا

هجوم يميني حاد على أوباما بسبب تقديمه برنامجًا عن الإسلام

بث مباشر.. مباراة الزمالك والترجى فى دورى أبطال أفريقيا

«شرير السينما».. وفاة فنان شهير عن عمر 81 عامًا

بكل حزم وقوة.. أمير الرياض يصدر أمرًا عاجلًا

ارتفاع الدولار أمام الجنيه في التعاملات المسائية

لحظة القبض على رئيس مجلس الأمة الكويتي السابق (فيديو)

أمر ملكي بتنفيذ القتل قصاصًا في سعودي أنهى حياة ثلاثة بطريقة مروعة

"شيطان" فوق سرير الحفيدة.. ماذا فعلت الجدة؟

الملك سلمان يوافق على عدد من القرارات الهامة

ADS
 

«شرير السينما».. وفاة فنان شهير عن عمر 81 عامًا

9202030154159186066833
.
 
الثلاثاء، 16-03-2021 07:44 م المصريون

رحل عن عالمنا اليوم الثلاثاء، واحدًا من الفنانين الذين تركوا بصمة في الذاكرة والذي عُرف بـ«شرير أفلام جيمس بوند".
وفي التفاصيل، فقد فارق الحياة الممثل الأميركي، يافيت كوتو، الذي لعب دور الشخصية الشريرة في أفلام الممثل العالمي جيمس بوند. وقد أعلن وكيله عبر موقع مجلة "فاريتي"، أن عمره يناهز 81 عاما.
وعبرت تيسي سيناون، زوجة الراحل، عبر موقع التواصل الإجتماعي، عن صدمتها بسبب وفاة زوجها، الذي كان إنساناً طيباً وأباً حنوناً، ومن الممثلين الموهوبين.
يذكر أن يافيت كوتو، ولد في نيويورك عام 1939، ودرس التمثيل في عمر 16 عاماً، وظهر لأول مرة على المسرح في عمر 19، واستمر في تقديم أدواره في برودواي، إلى أن توجه إلى السينما.

 

إقرأ ايضا

03

«فورين بوليسي» تكشف خطة إيران لـ«تشييع» سوريا

أوباما يقدم برنامجًا رمضانيًا عن الإسلام

هجوم يميني حاد على أوباما بسبب تقديمه برنامجًا عن الإسلام

الزمالك والترجي

بث مباشر.. مباراة الزمالك والترجي فى دورى أبطال أفريقيا

أخبار متعلقة

91be3f9f026da6cdf3898546b2f0e0c1de9a7888030a7c3bd39e70c54847062a

وفاة الفنان عادل هاشم.. ونبيل الحلفاوي ينعيه: مات صديقي وزميلي

4

يوسف شعبان.. مُنع فيلمه من العرض وتزوج ابنة امبراطورة إيران (فيديو)

العثور-على-جثة-في-الإسكندرية

وفاة زوجة رئيس مصر الأسبق

68669951614323298

التقرير الطبي يفجر مفاجأة للجميع عن سبب وفاة مشاري البلام

7386586-662894174

مفاجأة قد تحول الوفاة لـ«جناية»..مطالب بالتحقيق مع إعلامية وفنانة في رحيل مشاري

download

أول تعليق بعد وفاة فنان كويتي شهير عقب حصوله على لقاح كورونا