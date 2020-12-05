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شركة مصرية تبدي استعدادها لنقل لقاح كورونا

لقاح
لقاح
 
السبت، 05-12-2020 09:25 م أحمد سالم
قال الطيار باسم جوهر رئيس مصر للطيران للشحن الجوى، إن الشركة متمرسة فى نقل اللقاحات الخاصة بالامراض، لافتا إلى أن شركة فايزر تجهز حاليا "كونتنر خاص": لنقل لقاح فايزر وستسلمه لشركات الطيران.

وقال رئيس مصر للطيران للشحن الجوى، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم"، عبر قناة "الحياة" أن لقاح فايزر يحتاج درجة حرارة أقل من 70 تحت الصفر وهو ما يتم التجهيز له حاليا ولا توجد أى مشكلة حاليا.

وكان الطيار رشدي زكريا رئيس مجلس إدارة مصر للطيران، قد قال إن الشركة مستعدة بحاويات مبردة لنقل شحنات لقاح كورونا، لافتًا إلي أن هناك طائرات مجهزة لنقل أي جرعات من اللقاح سواء من اوروبا أو امريكا.

 

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