الثلاثاء 27 أبريل 2021
توقيت مصر 12:41 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

موعد مباراة الأهلي والمصري اليوم وتعليمات «موسيماني»

إبراهيم عبدالجواد: نجم الزمالك أفضل لاعبي مصر

سعودية شهيرة تصدم الجميع بما فعلته مع زوجها على السرير

الملك سلمان يدعو أمير قطر لزيارة السعودية

اصطدام قطار ركاب بسيارة نقل في السويس والكشف عن عدد الضحايا

بعد التطورات الخطيرة.. أمريكا لـ آبي أحمد: يجب وقف ما يحدث فورًا

«إهانة إسماعيل ياسين».. بيان عاجل من نقابة الفنانين بشأن محمد رمضان

شرطة الرياض تضبط سيدتين متقبتين وشابين متلبسين في نهار رمضان (فيديو)

سماح أنور تثير الجدل عن الحجاب: «ربنا خلق لي شعر أغطيه ليه؟»

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

ADS
 

شرطة الرياض تضبط سيدتين متقبتين وشابين متلبسين في نهار رمضان (فيديو)

Capture
ا
 
الثلاثاء، 27-04-2021 09:41 ص المصريون

تمكنت شرطة الرياض، من إلقاء القبض على سيدتين منتقبتين وشابين، متلبسين بالسرقات التي استولوا عليها في نهار شهر رمضان، مشيرة إلى أنهم شكلوا عصابة امتهنت سرقة المصوغات الذهبية من متاجر الذهب والمجوهرات في عدة مناطق.
وأفادت وزارة الداخلية السعودية، خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على موقع “سناب شات” أن : شرطة الرياض تمكنت من ضبط 4 مواطنين “رجلان وامرأتان” من أرباب السوابق في العقدين الثالث والرابع من العمر ارتكبوا 47 جريمة تمثلت في سرقة المصاغات الذهبية من متاجر الذهب والمجوهرات من خلال التحايل على العاملين فيها وبيعها لحسابهم الخاص حيث قدرت قيمة المسروقات بمبلغ 300 ألف ريال .
وأشارت إلى أن المتهمين ارتكبوا جرائهم في الرياض ومكة المكرمة والشرقية وحائل والقصيم كما ضبط بجوزتهم المركبة المستخدمة في تنفيذ جرائمهم بعد أن غيروا لوحاتها لتضليل الجهات الأمنية وأيضا عثر بحوزتهم على مواد مخدرة وتم إحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
شاهد الفيديو هنا:
 

إقرأ ايضا

download

سعودية شهيرة تصدم الجميع بما فعلته مع زوجها على السرير

8536120471619479139

اصطدام قطار ركاب بسيارة نقل في السويس والكشف عن عدد الضحايا

457237991619298593

«إهانة إسماعيل ياسين».. بيان عاجل من نقابة الفنانين بشأن محمد رمضان

أخبار متعلقة

السعودية تحذر إيران

بيان سعودي عاجل يحذر إيران بعد التطورات الخطيرة

3_24

السعودية.. بيان رسمي مفاجئ بشأن برنامج «رامز عقله طار»

640

الملك سلمان يُغرد على تويتر.. ماذا قال؟

ارهابي-الحرم-645x470

بيان سعودي يكشف تفاصيل اقتحام داعشي الحرم حاملًا السلاح

1042826512_0_133_2048_1241_1000x541_80_0_0_1d5e780ed3d6b0a3b860ec9f81fbff9a

تزوجت أستاذها وهي طالبة و3 شباب في عمر أبنائها ومُنعت من دخول السعودية

1030785113_0_141_1580_995_1000x541_80_0_0_f173ee50cdcf224841ae9da641796a15

تسريب لقطات من تصوير «رامز مريض نفسي» في السعودية