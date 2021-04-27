شرطة الرياض تضبط سيدتين متقبتين وشابين متلبسين في نهار رمضان (فيديو)

الثلاثاء، 27-04-2021
09:41 ص
المصريون
تمكنت شرطة
الرياض، من إلقاء القبض على سيدتين
منتقبتين وشابين
، متلبسين بالسرقات التي استولوا
عليها في نهار شهر رمضان، مشيرة إلى أنهم شكلوا عصابة امتهنت سرقة
المصوغات
الذهبية من متاجر الذهب والمجوهرات في عدة مناطق.
وأفادت وزارة
الداخلية السعودية
، خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على موقع “سناب شات” أن :
شرطة الرياض
تمكنت من ضبط
4 مواطنين “رجلان وامرأتان” من أرباب السوابق في العقدين
الثالث والرابع من العمر ارتكبوا 47 جريمة تمثلت في سرقة
المصاغات الذهبية من
متاجر الذهب والمجوهرات من خلال التحايل على العاملين فيها وبيعها لحسابهم الخاص
حيث قدرت قيمة المسروقات بمبلغ 300 ألف ريال .
وأشارت إلى أن
المتهمين ارتكبوا جرائهم في الرياض ومكة المكرمة والشرقية وحائل والقصيم كما ضبط
بجوزتهم المركبة المستخدمة في تنفيذ جرائمهم بعد أن غيروا لوحاتها لتضليل الجهات
الأمنية وأيضا عثر بحوزتهم على مواد مخدرة وتم إحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ
الإجراءات اللازمة.
شاهد الفيديو هنا: