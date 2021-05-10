الإثنين 10 مايو 2021
توقيت مصر 16:45 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

شرطة الاحتلال تنسحب بعد صمود الفلسطينيين دفاعًا عن الأقصى

صراع بين شيكابالا وأوباما قبل قمة الأهلي والزمالك

قرار عاجل من اتحاد الكرة قبل ساعات من قمة الأهلي والزمالك

السعودية تستقبل وزير خارجية تركيا في زيارة رسمية

استئصال أعين بعض المتعافين من كورونا في الهند لهذا السبب

فنانة شهيرة تعلن خلع زوجها رجل الأعمال السعودي.. والأخير يرد

قبل انطلاقها بساعات.. الزمالك يهاجم حكم مباراة القمة: «متقلش في الفطار»

جماهير الزمالك تفتح النار على حسين الشحات بعد تصريحاته

الملك سلمان يصدر أوامر ملكية جديدة

الاتحاد الأوروبي يقرر وقف استيراد هذا النوع من لقاح كورونا

ADS
 

شرطة الاحتلال تنسحب بعد صمود الفلسطينيين دفاعًا عن الأقصى

شرطة-الاحتلال-الإسرائيلي
شرطة-الاحتلال-الإسرائيلي
Native
الإثنين، 10-05-2021 04:01 م محمد فضل
أعادت شرطة الاحتلال الإسرائيلي فتح أبواب المسجد الأقصى وسحبت قواتها من ساحاته بعد مواجهات عنيفة خلفت العشرات من الجرحى الفلسطينيين.

وبحسب موقع العين الإماراتي زعمت الشرطة الإسرائيلية إن 9 من عناصرها أصيبوا خلال المواجهات التي استمرت عدة ساعات ووصفها مراقبون بأنها الأعنف منذ شهور طويلة.

وشرع المصلون في تنظيم ساحات المسجد الأقصى من الحجارة وبقايا الرصاص المطاطي وقنابل الصوت والمسيلة للدموع التي غطت مساحات واسعة من ساحات المسجد.

وكان التوتر بدأ في ساعات صلاة الفجر بعد إعلان جماعات استيطانية إسرائيلية عزمها اقتحام المسجد بأعداد كبيرة.

وبدأ المئات من عناصر اليمين الإسرائيلي المتطرف بالاحتشاد خارج باب المغاربة المؤدي إلى المسجد الأقصى فيما تجمع مئات الفلسطينيين بالطرف الآخر، للدفاع عن المسجد الأقصى من اقتحام الاحتلال والمستوطنين.
 

إقرأ ايضا

images

استئصال أعين بعض المتعافين من كورونا في الهند لهذا السبب

420211015038504705398

فنانة شهيرة تعلن خلع زوجها رجل الأعمال السعودي.. والأخير يرد

0ab580cc-7df6-4c66-8c35-b1e7904ae616

الاتحاد الأوروبي يقرر وقف استيراد هذا النوع من لقاح كورونا