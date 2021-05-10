شرطة الاحتلال تنسحب بعد صمود الفلسطينيين دفاعًا عن الأقصى

الإثنين، 10-05-2021
04:01 م
محمد فضل
أعادت شرطة الاحتلال
الإسرائيلي فتح أبواب المسجد الأقصى
وسحبت قواتها من ساحاته بعد مواجهات عنيفة خلفت العشرات من الجرحى الفلسطينيين
.
وبحسب موقع العين الإماراتي زعمت الشرطة الإسرائيلية إن 9 من عناصرها أصيبوا خلال المواجهات التي استمرت عدة ساعات ووصفها مراقبون بأنها الأعنف منذ شهور طويلة.
وشرع المصلون في تنظيم ساحات المسجد الأقصى
من الحجارة وبقايا الرصاص المطاطي وقنابل الصوت والمسيلة للدموع التي غطت مساحات واسعة من ساحات المسجد.
وكان التوتر بدأ في ساعات صلاة الفجر بعد إعلان جماعات استيطانية إسرائيلية عزمها اقتحام المسجد بأعداد كبيرة.
وبدأ المئات من عناصر اليمين الإسرائيلي المتطرف بالاحتشاد خارج باب المغاربة المؤدي إلى المسجد الأقصى
فيما تجمع مئات الفلسطينيين
بالطرف الآخر، للدفاع عن المسجد الأقصى
من اقتحام الاحتلال والمستوطنين.