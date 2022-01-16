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شرب الحليب بعد تناول السمك يسبب هذا المرض الخطير.. استشاري يوضح

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حليب
Native
Teads
الأحد، 16-01-2022 10:52 ص
أجاب استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين ، الدكتور السعودي خالد النمر، على سؤال أحد المتابعين له "هل شرب الحليب بعد تناول السمك، يسبب البرص؟".
وقال "النمر"، عبر حسابه الشخصي على تويتر: "إن معلومة الإصابة بمرض البرص بسبب تناول الحليب بعد السمك مُنتشرة بالفعل بين الناس، إلا أنها خاطئة".
وحذر استشاري أمراض القلب، الأمهات من تبخير البيت بلبان الذكر، في فصل الشتاء، حيث تعتقد أنه يقتل الفيروسات ، لكنه معلومة خاطئة والأخطر منها أن يكون هناك اطفال بالغين لديهم حساسية في الصدر فتثير عليهم أزمة الربو.
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