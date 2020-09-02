الأربعاء، 02-09-2020
09:41 م
الطيب حسين
قال الإعلامي نشأت الديهي، إن كل يوم تكشف النيابة العامة تفاصيل جديدة متعلقة بقضية اغتصاب
فتاة في فندق "فيرمونت
" الشهير، معلقًا: "الموضوع أكبر مما كنا نتخيل".
وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر قناة "TeN"، اليوم الأربعاء، أن القضية المعروفة إعلاميًا بـ"قضية الفيرمونت
"، متشعب وله مسارات عدة، وله أبعاد أخرى من شذوذ وجنس جماعي ومخدرات وخمور وهتك أعراض.
وأشار إلى أن النيابة العامة تحاول ضبط تناول وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام لمثل تلك الأخبار؛ لما تمس من ثوابت المجتمع وقيمه.