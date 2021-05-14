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شديد الحرارة.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الجمعة

أرشيفية
أرشيفية
Native
الجمعة، 14-05-2021 10:28 ص الطيب حسين
حذرت هيئة الأرصاد الجوية من الطقس المتوقع غد الجمعة، مشيرة إلى أنه سيكون شديد الحرارة على بعض الأنحاء.

وذكرت أنه من المتوقع أن يسود غدًا طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

بينما يسود طقس لطيف ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

 كما أن هناك نشاطا للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد. 
 
 
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا: 
العظمى الصغرى
القاهرة 34 18
الإسكندرية 27 18
وادي النطرون 28 17
طنطا 34 18
شبين الكوم 34 18
دمنهور 31 18
بلطيم 27 17
مطروح 25 15
السلوم 27 14
سيوة 34 16
بورسعيد 27 19
دمياط 27 18
الزقازيق 34 18
المنصورة 33 17
الاسماعيلية 34 18
السويس 34 19
العريش 28 18
رفح 27 17
رأس سدر 33 21
نخل 32 15
نويبع 37 22
طابا 33 19
كاترين 32 17
الطور 34 22
شرم الشيخ 37 26
الغردقة 37 25
مرسى علم 36 25
الفيوم 35 19
بني سويف 36 20
المنيا 37 22
أسيوط 37 23
سوهاج 33 23
قنا 38 24
الأقصر 39 24
أسوان 39 25
إدفو 39 25
أبوسمبل 38 24
الوادي الجديد 38 18
شلاتين 34 24
أبو رماد 34 24
حلايب 33 25
رأس حدربة 32 25
 

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