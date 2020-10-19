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شخصية سعودية بارزة تهاجم ترامب.. ماذا قالت؟
 
الإثنين، 19-10-2020 09:35 م الطيب حسين


هاجم السعودي عبدالعزيز التويجري، مدير المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة “الايسيسكو” سابقًا، الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

جاء هذا عندما كشف الأخير عن المقابل الذي وافقت حكومة السودان على دفعه من أجل رفع اسم البلاد من قوائم الإرهاب الأمريكية.

وأعلن ترامب أن حكومة السودان وافقت على دفع 335 مليون دولار لضحايا الإرهاب الأمريكيين مقابل رفع اسمها من قوائم الإرهاب.

وقال التويجري عبر حسابه عل "تويتر": "ابتزاز الضعيف للحصول على مالِه القليل".

وقال ترامب عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "أخبار عظيمة، وافقت حكومة السودان الجديدة، التي تقدم عملا جيدا، على دفع 335 مليون دولار لضحايا الإرهاب الأمريكيين ولعائلاتهم".


وأضاف الرئيس الأمريكي قائلا: "وعندما يُودع المبلغ سأرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب".

وأكد ترامب أن هذه الخطوة تمثل "تحقيق العدالة للأمريكيين وخطوة كبيرة للسودان"، على حد تعبيره.
 

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