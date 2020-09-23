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شجاعة أمين شرطة.. ينقذ فتاة ألقت بنفسها في النيل

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شجاعة أمين شرطة.. ينقذ فتاة ألقت بنفسها في النيل
الأربعاء، 23-09-2020 09:54 م الطيب حسين
كشف مقطع فيديو متداول شجاعة أمين شرطة يدعى سعد الصاوي عبد الواحد، من قوة إدارة مرور في محافظة المنوفية.

ونجح أمين الشرطة في إنقاذ فتاة ألقت بنفسها في مياه النيل من أعلى كوبري بمدينة شبين الكوم.

وأوضح مصدر أمني أن إيمان شعبان أبو النور (16 عاما) ألقت بنفسها في مياه النيل بالقفز من أعلى الكوبري العلوي بمدينة شبين الكوم لمرورها بضائقة نفسية على إثر خلافات مع أسرتها، وتم إنقاذها ونقلها للمستشفى لتلقي العلاج.

وقرر محافظ المنوفية، اللواء إبراهيم أبو ليمون، تكريم أمين الشرطة ومنحه مكافأة مالية وشهادة تقدير على شهامته.

 

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