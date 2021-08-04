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شبه عارية.. رهف القنون تستعرض أنوثتها بقطعة واحدة

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رهف
Native
الأربعاء، 04-08-2021 03:12 م

واصلت الفتاة السعودية الهاربة والحاصلة على حق اللجوء في كندا رهف القنون، إثارة الجدل واستفزاز مشاعر السعوديين خاصة، باستعراض جسدها والظهور شبه عارية.
ونشرت هذه المرة صورة لها عبر حسابها على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، من داخل منزلها مرتدية قطعة مايوه واحدة مثيرة، بينما ظهر باقي جسدها، الأمر الذي عرضها لانتقادات لاذعة، فيما قامت بغلق التعليقات على الصورة عبر حسابها.
وكانت رهف قد نشرت مؤخراً مجموعة صور لمؤخرتها، وهي ترتدي تنورة مكشوفة من منطقة المؤخرة وبوضعيات تكشف أنها لا ترتدي ملابس داخلية تحت التنورة.
وكانت رهف نشرت منذ يومين صوراً عبر صفحتها الخاصة من كندا، تظهر فيها وهي ترتدي المايوه، وأظهرت مؤخرتها أيضاً.
وتتعرض رهف دائمًا لهجوم كبير بسبب تصرفاتها المثيرة، وعبر البعض عن تجاهلها قضية طفلتها التي تركتها تواجه مصير مجهول مع والدها بينما تعيش هي حياتها المليئة بالإثارة والجرأة.






 

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