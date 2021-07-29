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شبه عارية.. دنيا بطمة تثير الغضب بملابس جريئة وتغلق التعليقات

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الخميس، 29-07-2021 11:16 ص

أبدى عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، غضبهم من الفنانة المغربية الشهيرة دنيا بطمة، بسبب ظهورها بملابس جريئة كشفت عن مناطق كثيرة من جسدها.
حيث ظهرت الفنانة المغربية، في الصور التي نشرتها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، مرتدية قطعتين من الملابس مؤلفتين من توب مربوطة فوق الصرة كشفت عن جزء من بطنها وشورت قصيراً وجاءت الإطلالة بألوان مزركشة غلب عليها اللونان الأخضر والأزرق.
ولوحظ أن وجه دنيا بدا منتفخاً أكثر من العادة ما أثار الشكوك حول خضوعها لحقن البوتوكس.
واستعرضت دنيا أيضاً أكسسواراتها وساعتها في صورة أخرى وخواتمها، وقد منعت دنيا التعليقات على الصور لأنها تدرك أنها يمكن أن تتعرض للانتقادات بسبب ملابسها الجريئة.
إشارة إلى أن دنيا بطمة أثارت اجدلاً كبيراً بين الجمهور بعد نشرها صورة لها بملابس البحر كما وطالت الإنتقادات أيضاً زوجها المنتج البحريني محمد الترك، بسبب إطلالة دنيا بالمايوه.



 

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