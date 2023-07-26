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شبه عارية داخل الأسانسير.. بسمة بوسيل تثير الجدل بإطلالة صادمة

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بسمة بوسيل
الأربعاء، 26-07-2023 12:56 م

 

أثارت الفنانة بسمة بوسيل، طليقة الفنان تامر حسني، تفاعلا بأحدث ظهور لها شاركته مع متابعيها.

 

ونشرت فيديو لها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، وظهرت بإطلالة جريئة ببطن مكشوفة و "تاتو" وتسريحة شعر مختلفة.

 

وأثارت تفاعلا كبيرا بين متابعيها ، وانهالت عليها التعليقات وجاءت كالتالي: "ده تامر ساب كل الحلاوة دي ازاي؟" ، " جميلة، جريئة شويتين، ليه كده يابسمة؟ كده كتير، قمر وشيك، إيه اللي انتي لابساه دا؟"

 

وكانت أعلنت بسمة بوسيل عن انفصالها رسمياً من زوجها السابق تامر حسني يوم الخميس الموافق 27 أبريل الماضي عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وأكد تامر الخبر بنشره خبر الانفصال عبر صفحاته المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي.

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