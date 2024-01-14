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شباب سعودي يطهون عجلًا ضخمًا داخل حفرة.. شاهد كيف أخرجوه منها

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العجل
الأحد، 14-01-2024 01:29 م


وثق مقطع فيديو قيام عدد من الشباب السعودي بطهي عجل ضخم داخل حفرة مندي في مخيم.
وأظهر الفيديو قيام الشباب بوضع العجل داخل فرن أسفل الأرض، وبعد الانتهاء من الطهي قاموا بفتح الغطاء، ورفع العجل إلى الأعلى باستخدام ونش.
وفي اللقطات التالية من الفيديو، ظهر الشباب وهم يضعون العجل على قطع حديدية، وأسفله صينية بداخلها أرز مطهي، وقام أحدهم بتقطيع اللحم.
وأثار المقطع حالة من التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلق مغرد قائلا: "ماشاء الله عليهم بس كيف الطعم". وأضاف مغرد: "ذولا يطبخون ولا عندهم مقاولات بناء ؟!".


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