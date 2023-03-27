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شاهد.. " ويزو" تفاجئ الجميع بصورتها بعد التخسيس

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ويزو
Native
Teads
الإثنين، 27-03-2023 09:43 ص


شاركت الفنانة ويزو صورة جديدة لها بعد خسارة وزنها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام".

 

وظهرت ويزو في الصورة بإطلالة متميزة، مرتدية فستانا أزرق طويل، ومعتمدة علي المكيب الهادئ الذي أبرز جمال وجهها.

 

وأذيعت الحلقة الرابعة من مسلسل اكس لانس ، والذي يتم عرضه علي عدد من القنوات الفضائية ، ويقوم ببطولته الفنان محمد سعد .

 

حيث شهدت الحلقة العديد من الاحداث منها طلب جارة الحناوي " محم سعد ان يقوم بمساعدتها في اصلاح التكيف ، وهو ما جعله يبدا ان يعجب بها .

 

اما زوج سمر “ ابرام سمير ” فقد بدا في اقناع زوجته “ ويزو ” في ان تقنع والدها الحاج الحناوي وزوجته ليلي “ شيرين ” التنازل عن الشقه الي صاحب العقار مقابل ان يحصلوا علي مليون جنيه عمولة .

 

فريق عمل مسلسل إكلا نس :

مسلسل إكس لانس  بطولة عدد كبير من الفنانين ابرزهم الفنان محمد سعد ، ويشاركه في البطولة الفنانة شيرين و ويزو “ نجمة مسرح مصر ” بالاضافة الي حسام داغر وإبرام سمير  وسارة درزاوي  واللذان يعدان من الفنانين الذين ظهروا ضمن مجموعة مسرح مصر ، بالاضافة الي أحمد فتحي وحسن عبد الفتاح وعمر متولي ومصطفي درويش وسامي مغاوري  والعمل من إخراج إبرام نشات ومن إنتاج ممدوح شاهين .

 

مسلسل إكس لانس  يشهد عودة لبطله محمد سعد الي الدراما التليفزيونية والمنافسة في الماراثون الرمضاني بعد ان غاب لمدة 9 سنوات كاملة منذ ان قدم مسلسل فيفا اطاطا عام 2013 ، وقدم من خلاله شخصيتي اطاطا التي تميز بها في فيلم عوكل بالاضافه الي شخصية اللمبي الشهيرة .

 

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