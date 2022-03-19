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شاهد ولادة طفل بعين واحدة

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Teads
السبت، 19-03-2022 09:36 ص

في حالة نادرة الحدوث عالمياً، ولد طفل يمني بعين واحدة في مدينة رداع بمحافظة البيضاء، وسط البلاد.
وكشف مصدر طبي، أن الرضيع ولد في مستشفى "الهلال الطبي" بمدينة رداع، ولديه تجويف عيني واحد وعصب بصري واحد، مشيراً إلى أنه توفي بعد ساعات من نقله للحاضنة.
 وقال الإعلامي اليمني كريم زارعي، الذي نشر صورة الطفل المولود، بأن هذه الحاله نادرة جدا حول العالم.
وأضاف أن "العالم شهد 6 حالات فقط منذ ما يقرب من 5 قرون، وسميت بـ"ولادة أطفال ذوي العين الواحدة".
وأوضح  أن أول حالة مماثلة سُجلَت عام 1665"، مضيفا "وها نحن الآن نشهد حالة جديدة في اليمن".

 

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