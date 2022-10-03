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شاهد.. وفاة مدرس أثناء الحديث عن فضل الصلاة على النبي في طابور الصباح

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المدرس
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الإثنين، 03-10-2022 11:50 ص


خيم الحزن على طلاب مدرسة ثانوية بمحافظة كفر الشيخ، بعد وفاة معلم أمام أعينهم أثناء طابور الصباح.

المعلم "إبراهيم القحافي"، كبير معلمي رياضيات بمدرسة بيلا الثانوية للبنات، وعٌرف بأخلاقه الحسنة والتزامه، وكان يدعو للخير دائما.
وعقب إلقاء كلمة في طابور الصباح عن ميلاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم وفضل الصلاة عليه، أصيب بأزمة قلبية ليتوفى بعدها.
وبعد نقله إلى مستشفى بيلا المركزي، أكد الأطباء عقب توقيع الكشف الطبي وفاته.
وقالت مصادر بمديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ لوسائل إعلام، إنه سيتم إيفاد مسؤولي مديرية التربية والتعليم إلى مدينة بيلا، لمتابعة إنهاء إجراءات دفن المعلم إلى مثواه الأخير، ومتابعة إجراءات وتصاريح الدفن.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع قصة وفاة المعلم، وكتب حساب عبدالسلام الهواري على "فيس بوك": اللهم اجعلها له حسن خاتمة يارب العالمين.. توفي البشوش الخلوق ا. إبراهيم القحافي وهو يلقي كلمة في طابور الصباح عن ميلاد رسول الله.. وكان آخر ما نشر على صفحته موقفا من مواقف يوم القيامة وكلمات عن صفة حوض رسول الله.. فاللهم بشره بما بشرت به عبادك الصالحين.. واجعل هذه الليلة في قبره أسعد لياليه".

ونعى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، المُعلم. وأوفد جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، لمتابعة مراسم دفن المعلم، وسرعة استخراج الأوراق اللازمة، لدفن جثمانه في مقابر العائلة، وتقديم واجب العزاء لأسرته.

 

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