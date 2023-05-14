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شاهد.. وصلة غناء ورقص لشيرين وحسام حبيب في إحدى المناسبات

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شيرين وحسام
الأحد، 14-05-2023 09:51 ص

 

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو يظهر فيه الفنانة شيرين عبدالوهاب وزوجها الفنان حسام حبيب وهما يرقصان ويغنيان معا باحدى المناسبات.

 

وظهر حسام حبيب بالفيديو وهو يمسك بيد شيرين ويراقصها أمام حضور هذه المناسبة التي تواجدا فيها سويا، وقاما بغناء أغنية "كل ما أغني" التي تم طرحها منذ 4 سنوات على موقع الفيديوهات يوتيوب.

 

وكان أول ظهور لـ شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب بعد فترة غياب خلال حضورهما حفل "روائع الموجي" الذي أقيم بالمملكة العربية السعودية بالعاصمة الرياض.

 

وقالت شيرين عبدالوهاب في لقاء ببرنامج "ET بالعربي": "حسام زي القمر عماله أعاكسه من الصبح، حسام بيتكسف، لكن بيدعمني دايما وبقوله ربنا يخليك ليا وتفضل جمبي كده على طول، سندي وضهري وحبيبي وكل الناس ليا هو أهلي كلهم".

 

وأضافت: "هنتعاون سوا في عمل قريب وعشان نطلع حاجة حلوة وفن حلو أكيد بياخد وقت، فإحنا كنا بنتعب عشان نطلع أغاني حلوة تليق بالناس، وتليق بإننا نعمل ده مع بعض تاني، وتكون مختلفة وجديدة".

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