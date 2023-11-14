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شاهد.. وصلة رقص ساخنة بين حورية فرغلي وعروس في فرحها

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حورية فرغلي
الثلاثاء، 14-11-2023 03:51 م


تحاول الفنانة حورية فرغلي، التعافي ومواصلة حياتها الطبيعية بعد خضوعها لآخر عملية جراحية في أنفها منذ أيام.
ونشرت فرغلي، عبر حسابها الشخصي على تطبيق "إنستغرام" مقطع فيديو جديدا، وهي تتحدى عروسا بالرقص في حفل زفافها، وسط حضور أهالي العروسين والمقربين.

وفور النشر انهالت التعليقات المحملة بالتعليقات الرقيقة، والأمنيات الطيبة للفنانة حورية فرغلي، ومن أبرز هذه التعليقات "سيبوها تفرح، مهضومة، ربنا يسعد كل أوقاتك، والله أنت فنانة طيبة جدا.. قلبك أبيض، عسل يا حورية".
وكانت حورية فرغلي خضعت لآخر عملية جراحية في أنفها، بعد الإصابة التي تعرضت لها منذ سنوات.
الفنانة حورية فرغلي
ومن داخل غرفة العمليات، نشرت صورة جديدة، وبدا التعب الشديد على ملامحها، وأرفقتها بتعليق مؤثر قالت خلاله: "هكذا أنا أصبر في أشد أوجاعي، أصمت وفي داخلي ألف وجع ولا أشكو لأحد.. الكتمان هو رفيقي للأبد، يا رب ما يكتب لحد الوجع.. يا رب آخر عملية اللهم لك الحمد، أصعب وجع إنك تكون وحيد في عز الوجع".
ومن ناحية أخرى تعاقدت حورية فرغلي، على بطولة فيلم سينمائي جديد يحمل اسم "ديجافو" والذي تعود به للسينما بعد غياب دام 4 سنوات.
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