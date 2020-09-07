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شاهد.. وزير السياحة والآثار ينزل بحبل في بئر عميق لاستخراج كنز

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وزير السياحة
 
الإثنين، 07-09-2020 03:17 م محمد فضل

نشر الدكتور خالد عناني وزير السياحة والآثار، مقطع فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أثار الجدل بسبب جرأته وشجاعته في نزول بئر عميق عن طريق حبل.
حيث نزل الوزير إلى بئر عمقها 11 مترا، ليتفقد بنفسه أحدث ما عثرت عليه البعثة الأثرية العاملة في منطقة سقارة بمحافظة الجيزة.
ووصف الوزير شعوره بالنزول إلى هذه المسافة بأنه لا يقارن، مرفقا فيديو وهو يقول باللغة الإنجليزية: «الاكتشاف مثير جدا، أعتقد أنه في بدايته، وسيتم الإعلان عنه للعالم قريبا جدا».
ويظهر الفيديو الوزير وهو ينزل بحبل إلى عمق البئر، ثم يجلس بجانب التوابيت الفرعونية أثناء تجهيزها للرفع إلى أعلى.
يذكر أن الاكتشاف الأثري الجديد يقع بالقرب من الأهرامات الشهيرة وهو كنز أثري فرعوني من 13 تابوتا مغلقا منذ 2500 عام.

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