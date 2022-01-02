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شاهد.. والدة الطبيبة المغدورة: قتلها وهي على سجادة الصلاة

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الأحد، 02-01-2022 04:09 م

كشفت والدة الدكتورة ياسمين، التي قتلت غدرًا على يد زوجها بالدقهلية بـ17 طعنة منذ أربعة أشهر، تفاصيل صادمة عن الجريمة، مطالبة بإعدام قاتل ابنتها الذى حرمها من فلذة كبدها وأزهق روحها البريئة وهى تصلى حيث قام بطعنها ١٧ طعنة لخلافات بينهما.
وقالت الأم المكلومة "حرمتنى من بنتى يا مجرم يا ندل ليه،  كانت عملت ليك ايه، دى كانت شايلة البيت والولاد ، اعدموه وبردوا نارى ربنا ينتقم منك ومن كل اللى شجعك على الغدر بيها قتلتها وهى على السجادة بتصلى يا مفترى لا عندك دين ولا ضمير ".
حيث ورد إخطار لمديرية أمن الدقهلية يفيد بمصرع ياسمين حسن من 26 عاما على يد زوجها طبيب الأسنان،  محمود مجدى 30 عاما بمنزلهما وذلك قبل أيام من عيد زواج الطبيبة ياسمين وزوجها طبيب الأسنان، أنهى الأخير حياتها بـ 11 طعنة نافذة في جسدها وتركها جثة هامدة داخل الشقة وفر هارباً.
وأفاد أقارب الطبيبة ياسمين حسن، أن زوجها الطبيب المتهم قام بطعنها حتى فارقت الحياة ثم تركها داخل شقتهما في مدينة المنصورة وفر هارباً، وحضرت والدته إلى الشقة وقامت بإزالة آثار الدماء وأخبرت النجدة بأنها عثرت عليها غارقة فى دمائها .
وتمكنت مباحث الدقهلية من ضبط الزوج القاتل حيث تم ضبطه بأحد الشقق خارج المحافظة وحرر محضرا بالواقعة.
" target="_blank" id="">شاهد الفيديو هنا:
 

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