شاهد.. وائل لطفي يهاجم «الشعراوي»: «كان رجعيًا بلا شك»
الشعراوي
Native
الإثنين، 07-06-202101:46 م
هاجم الكاتب وائل لطفي الفائز بجائزة الدولة للعلوم الاجتماعية،
الشيخ محمد متولي الشعراوي، كونه كان يرفض عمل المرأة والعمل في السياحة، زاعمًا
أن تفكيره كان متأثرًا بفكر الإخوان.
وقال لطفي، خلال برنامج “رأي عام” على فضائية “TeN” يوم الأحد إن “الشيخ محمد متولي الشعراوي تأثر بأفكار جماعة الإخوان،
وكان خطابه يساهم في شعور الناس بأن الحياة المضبوطة هي تطبيق الشريعة”.
وأضاف: “تفكيره كان رجعيا بلا شك، ويبحث عن المتسق مع القديم
ولا يقوم بالاجتهاد في شيء”.
وأثارت تصريحات الكاتب، غضب رواد مواقع
التواصل الاجتماعي، موجهين للكاتب انتقادات لاذعة ومتسائلين عن هويته التي لا
يعرفها أحد حتى يتحدث عن "الشعراوي"، حسب قولهم.