شاهد/ هيا الشعيبي تهاجم إلهام الفضالة:«اللي تكذب على زوجها»
هيا الشعيبي
Native
الخميس، 12-08-202110:20 ص
هاجمت الممثلة الكويتية هيا الشعيبي، مواطنتها الممثلة إلهام
الفضالة، وذلك على خلفية القضايا التي رفعتها الأخيرة ضدها، وبعد رفض الأولى الاعتذار
إلى السعودية.
وقالت “الشعيبي” في مقطع فيديو متداول: “مو وقته أطلع أرد
الي تكذب على زوجها عادي تطلع وتكذب بالسوشال ميديا، وأنا ما أطلع وافتح سناب وأقعد
أردح، لو بتكلم أطلع ببرنامج وأتكلم مع ناس تفهم تسأل وأجاوب”.
وأضافت هيا الشعيبي: “بقلكم شي كبرنا على هالمسائل وهلا خلونا
باللي احنا فيه، اللي تمسكنت لين تمكنت ما تقدر يعني تمسكن على الناس”.
وكانت إلهام الفضالة خرجت في مقطع فيديو مؤخرًا، وكشفت فيه
أنها عرضت على “الشعيبي” أن تعتذر إلى السعودية إلا أنها رفضت وأصرت على موقفها، وأنها
دخلت في خلافات معها وصلت إلى المحاكم.